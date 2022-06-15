Олаф Шольц, канцлер ФРН, відмовився від повної націоналізації колишнього німецького підрозділу «Газпрому», щоб «не роздратувати» путіна.

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Про це 15 червння пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Уряд Німеччини вирішив взяти компанію, яка опинилася під санкціями, під довгострокове зовнішнє управління. На повній націоналізації підрозділу «Газпрому» наполягав міністр економіки Роберт Хабек.

Канцлер вважав, що таке рішення нібито може «роздратувати президента росії володимира путіна» і призвести до припинення постачання російського газу.

Група Gazprom Germania володіє в Німеччині сховищем газу та має глобальну торговельну команду з філіями у Лондоні та Сінгапурі. Коли підприємство потрапило під санкції, уряд ФРН узяв організацію під довгострокове управління.

З 4 квітня справами Gazprom Germania займається Федеральне мережеве агентство Німеччини.

Раніше Шольц заявив, що Німеччина збирається запровадити реєстр активів, щоб досягти максимальної ефективності від санкцій, включаючи і проти російських олігархів.