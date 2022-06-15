Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине ликвидировали высокопоставленного российского полковника-пропагандиста

В Украине ликвидировали высокопоставленного российского полковника-пропагандиста

15 июн 2022, 10:10
999

В Україні ліквідували високопоставленого російського полковника-пропагандиста Сергія Постнова.



.

Про це повідомив журналіст Іраклій Комахідзе, співзасновник Inforn Napalm. Постнова ліквідували у ніч на 14 червня.

В Україні ліквідували високопоставленого російського полковника-пропагандиста

За його інформацією, Постнов у складі групи «V» брав участь у захопленні Гостомеля, а потім перебував у Харківській області та на Донбасі, виправдовуючи військові злочини росії.

Інформацію про загибель Постнова розповсюдила на своєму сайті і Рада ветеранів центрального апарату Відділу внутрішніх справ рф.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров