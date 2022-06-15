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В Украине ликвидировали высокопоставленного российского полковника-пропагандиста
В Украине ликвидировали высокопоставленного российского полковника-пропагандистаhttps://racurs.ua/n171709-v-ukraine-likvidirovali-vysokopostavlennogo-rossiyskogo-polkovnika-propagandista.htmlРакурс
В Україні ліквідували високопоставленого російського полковника-пропагандиста Сергія Постнова.
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Про це повідомив журналіст Іраклій Комахідзе, співзасновник Inforn Napalm. Постнова ліквідували у ніч на 14 червня.
За його інформацією, Постнов у складі групи «V» брав участь у захопленні Гостомеля, а потім перебував у Харківській області та на Донбасі, виправдовуючи військові злочини росії.
Інформацію про загибель Постнова розповсюдила на своєму сайті і Рада ветеранів центрального апарату Відділу внутрішніх справ рф.