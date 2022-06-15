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Ракурс
В Україні ліквідували високопоставленого російського полковника-пропагандиста

В Україні ліквідували високопоставленого російського полковника-пропагандиста

15 чер 2022, 10:10
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В Україні ліквідували високопоставленого російського полковника-пропагандиста Сергія Постнова.



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Про це повідомив журналіст Іраклій Комахідзе, співзасновник Inforn Napalm. Постнова ліквідували у ніч на 14 червня.

В Україні ліквідували високопоставленого російського полковника-пропагандиста

За його інформацією, Постнов у складі групи «V» брав участь у захопленні Гостомеля, а потім перебував у Харківській області та на Донбасі, виправдовуючи військові злочини росії.

Інформацію про загибель Постнова розповсюдила на своєму сайті і Рада ветеранів центрального апарату Відділу внутрішніх справ рф.

Джерело: Ракурс


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