Війна росії проти України зараз на критичній стадії

https://racurs.ua/ua/n171708-viyna-rosiyi-proty-ukrayiny-zaraz-na-krytychniy-stadiyi-cnn.html

Ракурс

Війна росії проти України зараз на критичній стадії, найближчим часом буде момент, коли одна зі сторін досягне успіху.

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Західні чиновники розглядають три можливі сценарії подій, пише CNN.

росія може збільшувати свої успіхи у двох ключових областях — Донецькій та Луганській; Бойові зіткнення можуть перейти у глухий кут, що призведе до затягнення війни на місяці чи роки. Це призведе до величезних втрат з обох сторін і кризи, що повільно розвивається та підточує світову економіку; росія перегляне свої військові цілі та оголосить, що перемогла. Але це буде не більше, ніж сприймання бажаного за дійсне. Західні джерела вважають це найменш імовірним сценарієм.

Я думаю, що ви ось-ось досягнете точки, коли одна чи інша сторона досягне успіху, — цитує високопоставленого чиновника НАТО CNN. — Або росіяни дійдуть до Слов’янська та Краматорська, або українці їх тут зупинять. І якщо українці зможуть утримати лінію тут, перед такою кількістю сил, це матиме значення".

росія може збільшувати успіхи у двох ключових східних регіонах. Або бойові зіткнення можуть перейти в глухий кут, що триватиме місяцями чи роками. Це призведе до величезних втрат з обох сторін і кризи, що повільно розвивається, яка й надалі буде підточувати світову економіку.

Найменш вірогідною можливістю західні чиновники вважають варіант, коли росія могла б переглянути свої цілі війни і оголосити, що вона досягла перемоги. Наразі цей сценарій, як кажуть джерела CNN, виглядає не більше, ніж сприймання бажаного за дійсне.

Якщо росії вдасться закріпити деякі зі своїх здобутків на сході, американські чиновники побоюються, що президент росії володимир путін, зрештою, зможе використати цю територію як плацдарм для подальшого просування в Україну.

Проте «російський прогрес не є непередбачуваним», сказав один з високопоставлених чиновників адміністрації Байдена.