В россии дефицит на рынке беспилотников, агрессора "удивил" Китай

https://racurs.ua/n171714-v-rossii-deficit-na-rynke-bespilotnikov-agressora-udivil-kitay.html

Ракурс

На російському ринку безпілотних літальних апаратів з початку війни в Україні виник дефіцит, а ціни в окремих сегментах зросли втричі.

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Про це повідомив російський «Комерсант» з посиланням на учасників ринку.

Дефіцит, на думку одного зі співрозмовників газети, пов’язаний з рішенням припинити постачання до Росії китайської компанії DJI, «яка займає 90% ринку „споживчих“ дронів».

Директор Центру аналізу стратегій та технологій Руслан Пухов сказав виданню, що дефіциту дронів, на його думку, сприяли й громадянські ініціативи з купівлі постачання для фейкових угруповань ДНР та ЛНР (про такі ініціативи раніше писала газета The New York Times).

У середньому з лютого безпілотники подорожчали на 30% («аналогічно цінам на електроніку», пише газета), однак у сегменті для професійного використання — наприклад, у нафтогазовій галузі, для пошуково-рятувальних робіт — ціни зросли втричі.

Те, що раніше коштувало приблизно мільйон рублів, зараз продається більш ніж за 3 млн рублів, — заявив Микола Ряшин, гендиректор компанії Hive, яка випускає дронопорти.

У росії дефіцит і зростання цін масове явище із лютого цього року. Все через санкції за війну проти України. Наприклад, в рф розпочався дефіцит картону для харчового упаковування. Санкції ЄС наклали обмеження на продукцію Tetra Pak, тому у рф немає імпортного пакувального матеріалу і необхідних компонентів.