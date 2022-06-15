Украина предложила США поставлять по ленд-лизу сжиженный газ - Foreign Policy

https://racurs.ua/n171712-ukraina-predlojila-ssha-postavlyat-po-lend-lizu-sjijennyy-gaz-foreign-policy.html

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Україна запропонувала США укласти угоду про постачання американського зрідженого разу щодо ленд-лізу.

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Про це повідомило американське видання Foreign Policy. За даними видання, із такою пропозицією виступили українські топ-менеджери у сфері енергетики.

Така угода включатиме «забезпечення міжнародного фінансування для закупівлі природного газу у великих експортерів на Близькому Сході та в Північній Африці, розробку альтернативних маршрутів поставок і можливу угоду з Вашингтоном про імпорт ЗПГ із США за ленд-лізом».

Крім того, Foreign Policy повідомляє, що минулого тижня генеральний директор українського «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив у Вашингтоні, що Україні необхідно отримати 8 млрд дол., щоб імпортувати 6 млрд кубометрів газу до настання зими.