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Україна запропонувала США постачати по ленд-лізу зріджений газ - Foreign Policy
Україна запропонувала США постачати по ленд-лізу зріджений газ — Foreign Policyhttps://racurs.ua/ua/n171712-ukrayina-zaproponuvala-ssha-postachaty-po-lend-lizu-zridjenyy-gaz-foreign-policy.htmlРакурс
Україна запропонувала США укласти угоду про постачання американського зрідженого разу щодо ленд-лізу.
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Про це повідомило американське видання Foreign Policy. За даними видання, із такою пропозицією виступили українські топ-менеджери у сфері енергетики.
Така угода включатиме «забезпечення міжнародного фінансування для закупівлі природного газу у великих експортерів на Близькому Сході та в Північній Африці, розробку альтернативних маршрутів поставок і можливу угоду з Вашингтоном про імпорт ЗПГ із США за ленд-лізом».
Крім того, Foreign Policy повідомляє, що минулого тижня генеральний директор українського «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив у Вашингтоні, що Україні необхідно отримати 8 млрд дол., щоб імпортувати 6 млрд кубометрів газу до настання зими.
У США є дуже чіткий мандат на надання необхідної допомоги Україні. Ми хочемо структурувати його розумним чином, — сказав він.