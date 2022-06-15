Украине нужно выстоять, россия потратила большую часть военного потенциала - Bloomberg

https://racurs.ua/n171711-ukraine-nujno-vystoyat-rossiya-potratila-bolshuu-chast-voennogo-potenciala-bloomberg.html

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Росія використала більшу частину свого військового потенціалу за перші 100 днів вторгнення в Україну. Через це за кілька місяців їй доведеться уповільнювати наступ.

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Bloomberg посилається при цьому на слова європейських чиновників, які знайомі з ситуацією.

рф намагається знайти живу силу та озброєння, у тому числі старі танки на Далекому Сході. Також кремль може оголосити масову мобілізацію.

Утім, володимир путін поки не хоче цього робити, оскільки це означало б публічне визнання війни. Журналісти зазначають, що проблеми у росії можуть виникнути не так скоро, щоб можна було сподіватися на полегшення становища України на сході.

Щоденні втрати українських військових становлять від 100 людей, а українські захисники змушені повільно поступатися територією навколо Сєвєродонецька і Лисичанська.

Якщо росія захопить ці міста, це означатиме втрату українського контролю над усією Луганською областю. Отож, путін досягне однієї з цілей, яку він поставив на початку війни.

Джерела Bloomberg зазначають, що просування росії залишається повільним і росії може знадобитися ще принаймні два-три місяці, щоб захопити Слов’янськ і Краматорськ.