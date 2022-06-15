Кличко присудили престижную спортивную премию за мужество

Виталий Кличко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n171726-klichko-prisudili-prestijnuu-sportivnuu-premiu-za-mujestvo.html

Ракурс

Меру Києва Віталію Кличку, колишньому чемпіону світу з боксу у важкій вазі, присуджено престижну премію Артура Еша за мужність.

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Церемонія нагородження відбудеться 20 липня. Про це повідомляє видання Boxing Scene.

Відповідну нагороду вручають від американського телеканалу ESPN гідному представникові спортивної спільноти за його діяльність, яка виходить за межі спорту та має значний вплив на світ.

Зазначається, що Кличко у період боїв за Київ став для світу одним із облич української стійкості, надихаючи людей у всьому світі.

Врівноваженість і сила Віталія, коли його місто та країна стикаються з незбагненними випробуваннями, набагато перевершили неймовірну рішучість, яку він продемонстрував як один із найкращих чемпіонів боксу у важкій вазі, — наголошує виконавчий редактор ESPN Content Роб Кінг. — Його відданість народу України стала натхненням для світу, а його хоробрість є яскравим прикладом стійкості людського духу.

Сам Кличко заявив, що сприймає цю нагороду як відзнаку мужності кожного українця, який захищає свою Батьківщину.

Для мене велика честь отримати цю нагороду. Я переконаний, що це визнання мужності та недоторканності українського народу, який понад трьох місяців мужньо протистояв російському агресору. Це нагорода для кожного, хто захищає незалежність і свободу України, — наголосив мер Києва.

Нагадаємо, президентові України Володимиру Зеленському нещодавно присудили премію Бориса Нємцова за проявлену мужність в умовах російської агресії.

Джерело: Boxing Scene