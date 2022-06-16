Кабмин изменил правила начисления субсидии – когда необходимо подать дополнительные сведения

https://racurs.ua/n171747-kabmin-izmenil-pravila-nachisleniya-subsidii-kogda-neobhodimo-podat-dopolnitelnye-svedeniya.html

Ракурс

Субсидії тепер призначатимуться по-новому. Нововведення стосуються випадків, коли рішення про призначення (відновлення) житлової субсидії приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

.

У нових змінах йдеться про надання субсидії у виняткових випадках або призначення субсидії на опалювальний сезон, коли в результаті агресії рф споживачі залишилися без централізованого теплопостачання або без природного газу та обігріватимуться електроприладами.

Уряд наприкінці минулого місяця — 25 травня — затвердив зміни до Порядку призначення субсидій. Норми, що з’явилися, стосуються випадків, коли рішення про призначення (відновлення) житлової субсидії приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, пише видання napensii.ua.

Акт обстеження складається посадовою особою виконавчого органу влади та передається територіальному управлінню соцзахисту населення. При цьому в акті зазначаються: