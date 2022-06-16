Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Кабмин изменил правила начисления субсидии – когда необходимо подать дополнительные сведения

Кабмин изменил правила начисления субсидии — когда необходимо подать дополнительные сведения

16 июн 2022, 10:37
999

Субсидії тепер призначатимуться по-новому. Нововведення стосуються випадків, коли рішення про призначення (відновлення) житлової субсидії приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.



.

У нових змінах йдеться про надання субсидії у виняткових випадках або призначення субсидії на опалювальний сезон, коли в результаті агресії рф споживачі залишилися без централізованого теплопостачання або без природного газу та обігріватимуться електроприладами.

Уряд наприкінці минулого місяця — 25 травня — затвердив зміни до Порядку призначення субсидій. Норми, що з’явилися, стосуються випадків, коли рішення про призначення (відновлення) житлової субсидії приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, пише видання napensii.ua.

Акт обстеження складається посадовою особою виконавчого органу влади та передається територіальному управлінню соцзахисту населення. При цьому в акті зазначаються:

  • відомості про особу, яка звернулася за житловою субсидією (прізвище, ім’я та по батькові; адреса, за якою особа зареєстрована або фактично проживає);

  • відомості про осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні та тих, що фактично проживають (прізвище, ім’я, по батькові; родинний зв’язок із заявником);

  • факт відключення домогосподарства від централізованого опалення та використання для обігріву побутових електроприладів;

  • факт передачі в оренду житлового приміщення, на яке оформлено спадщину (у будь-кого зі складу домогосподарства);

  • наявність у житловому приміщенні різних особових рахунків або наявність за однією адресою кількох житлових приміщень із розділеними особовими рахунками;

  • відомості про майнове становище, додаткові джерела існування членів домогосподарства, не зазначені в декларації про доходи та витрати.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров