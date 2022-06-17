Китай определился, кого поддерживать в войне рф против Украины - Госдеп США

https://racurs.ua/n171788-kitay-opredelilsya-kogo-podderjivat-v-voyne-rf-protiv-ukrainy-gosdep-ssha.html

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Китай схиляється на бік росії. Таку думку озвучили у Державному департаменті США. Вашингтон не вважає нейтральною позицію Пекіна щодо повномасштабної війни рф проти України.

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Ми стурбовані тим, що Китай схиляється на бік росії. Ми звернули увагу на заяви КНР про те, що Китай є нейтральним. Але його поведінка, його риторика, його дії свідчать про що завгодно, але не про це, — заявив спікер зовнішньополітичного відомства США Нед Прайс.

Він додав, що проросійська позиція Пекіна простежується від початку російського вторгнення в Україну. Зі слів Прайса, Китай досі заперечує злочини, скоєні воєнними злочинцями росії. Представник американського Держдепартаменту зауважив, що китайська сторона «відлунює і поширює" небезпечну пропаганду росіян на багатьох фронтах.

Нагадаємо, раніше Китай офіційно заявляв, що зацікавлений у якнайшвидшому припиненні війни в Україні, але «санкції проти росії цьому не сприяють». Міністр оборони КНР покладав провину за війну на США та НАТО.