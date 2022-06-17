33 тыс. солдат, 215 самолетов и 180 вертолетов потеряла рф в войне - Генштаб

https://racurs.ua/n171787-33-tys-soldat-215-samoletov-i-180-vertoletov-poteryala-rf-v-voyne-genshtab.html

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Втрати загарбницької армії росії у повномасштабній війні проти України станом на 17 червня оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України. За останню добу загинули 200 воєнних злочинців рф.

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Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку, — йдеться у Фейсбук-повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога на 114-й день війни (з 24 лютого по 17 червня) орієнтовно склали:

особового складу — близько 32 тис. 150 (+200 осіб ліквідовано),

танків — 1 тис. 456 (+7 одиниць),

бойових броньованих машин — 3 тис. 563 (+18 одиниць),

артилерійських систем — 734 (+5 одиниць),

РСЗВ — 233 (+3 одиниці),

засобів ППО — 97 одиниць,

літаків — 215 (+2 одиниці),

гелікоптерів — 180 (+1),

безпілотники оперативно-тактичного рівня — 593 (+2 одиниці),

крилатих ракет — 129,

кораблів/катерів — 13,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 496 (+2 одиниці),

спеціальної техніки — 55.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Білгородській області росії розбився військовий літак, ймовірно, Су-25. Льотчику вдалося катапультуватися. Аварія сталася в Корочанському районі. За попередньою інформацією, літак зачепив лінії електропередачі та впав на землю.