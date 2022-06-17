«Евровидение-2023» пройдет не в Украине - названо страну-хозяина конкурса

https://racurs.ua/n171795-evrovidenie-2023-proydet-ne-v-ukraine-nazvano-stranu-hozyaina-konkursa.html

Ракурс

«Євробачення-2023″ вирішили не проводити в Україні, ймовірно, з безпекових міркувань. Пісенний конкурс може прийняти Велика Британія, учасник якої посів друге місце після Kalush Orchestra.

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Європейська мовна спілка вирішила, що Євробачення-2023 відбудеться не в Україні.

EBU дякує UA. Суспільне за їхню щиру співпрацю та відданість та можливість вивчити усі сценарії протягом кількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra’s. Нам дуже прикро, що конкурс наступного року не можна провести в Україні, — йдеться у заяві мовника.

Організатори вже звернулися до Лондона, щоб обговорити можливість проведення конкурсу там. Про це йдеться у заяві Європейської спілки радіомовлення і телебачення (EBU).

Наразі EBU починає переговори з британською ВВС. При цьому організатори наголосили, що максимально підтримують Україну та обов’язково приділять їй достатньо уваги під час «Євробачення-2023».