Шольц, Макрон и Драги просили Зеленского поговорить с путиным - реакция ОПУ

https://racurs.ua/n171797-sholc-makron-i-dragi-prosili-zelenskogo-pogovorit-s-putinym-reakciya-opu.html

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Олаф Шольц, канцлер Німеччини, Еммануель Макрон, президент Франції, та Маріо Драгі, прем'єр-міністр Італії, під час візиту до Києва 16 червня могли закликати президента Володимира Зеленського до перемовин з воєнним злочинцем росії володимиром путіним. Таке припущення зробило німецьке видання Die Welt, зазначивши, що лідери ЄС могли закликати Зеленського поговорити з главою кремля в обмін на підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

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Країни Європи нині потерпають від наслідків війни рф проти України — темпи економічного зростання там сповільнилися, а інфляція сягнула рекордного рівня. Особливо зацікавленими в швидкому закінченні війни є Франція й Італія (держборг Рима у 2023 році може становити 148% ВВП країни), пише Die Welt.

Водночас у Зеленського сьогодні заперечили, що лідери країн ЄС «схиляли» Київ до перемовин з москвою. Спікер глави держави Сергій Нікіфоров вказав, що Україна сама вирішуватиме, коли проводити переговори з країною-агресоркою.

Вони ні до чого нас не схиляли. Навіть навпаки — казали про те, що Україна може вести переговори тоді, коли сама вважатиме за потрібне. І вони зацікавлені в тому, щоб Україна у цих переговорах перебувала у найбільш вигідній для себе позиції, — зазначив речник Зеленського.

Нагадаємо, 17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський Союз. Остаточне рішення щодо статусу для України мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня. Єврокомісія надалі відстежуватиме прогрес Києва у виконанні низки вимог і звітуватиме про них разом із детальною оцінкою країни до кінця 2022 року.