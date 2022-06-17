Масштабную программу подготовки украинских военных предложил Джонсон

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Борис Джонсон, фото: ura.news
Масштабную программу подготовки украинских военных предложил Джонсонhttps://racurs.ua/n171805-masshtabnuu-programmu-podgotovki-ukrainskih-voennyh-predlojil-djonson.htmlРакурс
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час здійсненого сьогодні, 17 червня, раніше не оголошеного візиту до Києва запропонував президенту України Володимиру Зеленському масштабну програму підготовки українських військових на британській території.
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Ця програма передбачає можливість тренувати до 10 тис. українських солдатів кожні 120 днів у рамках великої операції з навчання українських Збройних сил, повідомляє агентство Reuters.
Мій візит сьогодні, у розпал цієї війни, покликаний передати чітке і просте послання українському народу — Велика Британія з вами, і ми будемо з вами, поки ви зрештою не здобудете перемогу, — наголосив Джонсон.
Джерело: Reuters