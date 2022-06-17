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Ракурс
Борис Джонсон, фото: ura.news

Масштабну програму підготовки українських військових запропонував Джонсон

17 чер 2022, 19:01
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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час здійсненого сьогодні, 17 червня, раніше не оголошеного візиту до Києва запропонував президенту України Володимиру Зеленському масштабну програму підготовки українських військових на британській території.



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Ця програма передбачає можливість тренувати до 10 тис. українських солдатів кожні 120 днів у рамках великої операції з навчання українських Збройних сил, повідомляє агентство Reuters.

Мій візит сьогодні, у розпал цієї війни, покликаний передати чітке і просте послання українському народу — Велика Британія з вами, і ми будемо з вами, поки ви зрештою не здобудете перемогу, — наголосив Джонсон.

Джерело: Reuters


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