Борис Джонсон знову відвідав Україну, фото: Володимир Зеленський

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову прибув до Києва.

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Вже відбулася його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та членами уряду. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмаку.

Ми обговорили з Борисом необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації росією завданих збитків нашій державі, — розповів Єрмак. — І, звісно, нашу перемогу у війні за Незалежність.

За словами Єрмака, в України та у Британії «спільні цілі і розуміння, як їх досягнути».

За інформацією британського видання SkyNews, Джонсон мав прибути на захід у Донкастері та виголосити там промову, але в останній момент припинив участь у ньому.

Пізніше Джонсоном підтвердив, що відсутній на конференції, щоб здійснити свій другий візит до України з початку війни.

Мій візит сьогодні, у самий розпал цієї війни, покликаний надіслати чітке та просте повідомлення українському народу: Великобританія з вами, і ми будемо з вами доти, доки ви зрештою не отримаєте перемогу, — наголосив він.

У квітні Джонсон вже відвідував Київ — так само з неоголошеним візитом.

Нагадаємо, вчора Україну відвідали лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії.

Джерело: Андрій Єрмак, SkyNews