«Заблукав на навчаннях» — незвичну могилу окупанта виявили на Київщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n171803-zablukav-na-navchannyah-nezvychnu-mogylu-okupanta-vyyavyly-na-kyyivschyni-foto.htmlРакурс
На Київщині неподалік села Андріївка виявили поховання російського загарбника з написом «заблукав на навчаннях».
Про це сьогодні, 17 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
Неєбитов наголошує, що окупанти своїх убитих соратників не поспішали забирати з поля бою, а про цього взагалі забули.
Військова форма армії росії, яма в полі і напис на старому гвіздку «заблудився на навчаннях» — такий фінал чекатиме кожного, хто прийшов на нашу землю вбивати, грабувати і знищувати. Цього рашиста ми виявили сьогодні поряд із Андріївкою, — зазначив Нєбитов.
На опублікованих очільником поліції Київщини фотознімках можна побачити, що вбитий окупант був у спортивних кросівках.
Як бачимо, навіть в кросівках від покарання не втекти, — наголосив Нєбитов.