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Ракурс
На Київщині виявили могилу російського окупанта, фото: Андрій Нєбитов

«Заблукав на навчаннях» — незвичну могилу окупанта виявили на Київщині (ФОТО)

17 чер 2022, 17:39
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На Київщині неподалік села Андріївка виявили поховання російського загарбника з написом «заблукав на навчаннях».



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Про це сьогодні, 17 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Неєбитов наголошує, що окупанти своїх убитих соратників не поспішали забирати з поля бою, а про цього взагалі забули.

Військова форма армії росії, яма в полі і напис на старому гвіздку «заблудився на навчаннях» — такий фінал чекатиме кожного, хто прийшов на нашу землю вбивати, грабувати і знищувати. Цього рашиста ми виявили сьогодні поряд із Андріївкою, — зазначив Нєбитов.

На опублікованих очільником поліції Київщини фотознімках можна побачити, що вбитий окупант був у спортивних кросівках.

Як бачимо, навіть в кросівках від покарання не втекти, — наголосив Нєбитов.

На Київщині виявили могилу російського окупанта, фото: Андрій Нєбитов

Джерело: Ракурс


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