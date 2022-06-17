Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві запровадили заборону на піротехніку

Гучну музику та піротехніку заборонили в Києві — деталі

17 чер 2022, 17:15
999

У Києві заборонили використання піротехнічних виробів та гучну музику.



.

Відповідне доручення видав голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Микола Жирнов. Про це повідомляється у Telegram-каналі КМВА.

Таким чином, на території столиці запроваджується заборона щодо:

  • видовищ із використанням піротехнічних виробів;
  • також гучного співу, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури;
  • користування іншими гучномовними установками.

В умовах широкомасштабної збройної агресії російської федерації на території України та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців Києва, — наголошується в документі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів