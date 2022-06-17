У Києві запровадили заборону на піротехніку

https://racurs.ua/ua/n171802-guchnu-muzyku-ta-pirotehniku-zaboronyly-v-kyievi-detali.html

Ракурс

У Києві заборонили використання піротехнічних виробів та гучну музику.

.

Відповідне доручення видав голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Микола Жирнов. Про це повідомляється у Telegram-каналі КМВА.

Таким чином, на території столиці запроваджується заборона щодо:

видовищ із використанням піротехнічних виробів;

також гучного співу, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури;

користування іншими гучномовними установками.