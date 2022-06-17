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Ракурс
В Киеве введен запрет на пиротехнику, :

Громкую музыку и пиротехнику запретили в Киеве — детали

17 июн 2022, 17:15
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У Києві заборонили використання піротехнічних виробів та гучну музику.



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Відповідне доручення видав голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Микола Жирнов. Про це повідомляється у Telegram-каналі КМВА.

Таким чином, на території столиці запроваджується заборона щодо:

  • видовищ із використанням піротехнічних виробів;
  • також гучного співу, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури;
  • користування іншими гучномовними установками.

В умовах широкомасштабної збройної агресії російської федерації на території України та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців Києва, — наголошується в документі.

Источник: Ракурс


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