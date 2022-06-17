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В Киеве введен запрет на пиротехнику, :
Громкую музыку и пиротехнику запретили в Киеве — деталиhttps://racurs.ua/n171802-gromkuu-muzyku-i-pirotehniku-zapretili-v-kieve-detali.htmlРакурс
У Києві заборонили використання піротехнічних виробів та гучну музику.
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Відповідне доручення видав голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Микола Жирнов. Про це повідомляється у Telegram-каналі КМВА.
Таким чином, на території столиці запроваджується заборона щодо:
- видовищ із використанням піротехнічних виробів;
- також гучного співу, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури;
- користування іншими гучномовними установками.
В умовах широкомасштабної збройної агресії російської федерації на території України та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців Києва, — наголошується в документі.