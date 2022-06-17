В Киевской области обнаружили могилу российского оккупанта, фото: Андрей Небитов

https://racurs.ua/n171803-zabludilsya-na-ucheniyah-neobychnuu-mogilu-okkupanta-obnarujili-na-kievschine-foto.html

Ракурс

На Київщині неподалік села Андріївка виявили поховання російського загарбника з написом «заблукав на навчаннях».

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Про це сьогодні, 17 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Неєбитов наголошує, що окупанти своїх убитих соратників не поспішали забирати з поля бою, а про цього взагалі забули.

Військова форма армії росії, яма в полі і напис на старому гвіздку «заблудився на навчаннях» — такий фінал чекатиме кожного, хто прийшов на нашу землю вбивати, грабувати і знищувати. Цього рашиста ми виявили сьогодні поряд із Андріївкою, — зазначив Нєбитов.

На опублікованих очільником поліції Київщини фотознімках можна побачити, що вбитий окупант був у спортивних кросівках.