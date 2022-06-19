Оккупанты удерживают командиров «Азова» в СИЗО москвы - СМИ

https://racurs.ua/n171864-okkupanty-uderjivaut-komandirov-azova-v-sizo-moskvy-smi.html

Ракурс

Командири «Азову», які боронили Маріуполь від російських воєнних злочинців, можуть перебувати у московському СІЗО «Лєфортово». Про це повідомляють російські державні пропагандистські агентства.

.

Раніше повідомлялося, що командир полку «Азов» Денис Прокопенко, який зараз перебуває у полоні, передав командування полком майору Микиті Надточію до моменту свого звільнення. Він додав, що на момент оборони Маріуполя був командиром другого батальйону окремого загону спецпризначення «Азов». Його одним із перших військових евакуювали із заводу «Азовсталь» 21 березня.

Вивозив 200-х та 300-х бійців, хотів завезти їх на територію «Азовсталі» до шпиталю там. І спрацювала штурмова авіація, ракета впала поруч. Осколки мені потрапили в голову, в ліву руку, в ліву та праву ноги та в живіт… Я був серед перших, кого взагалі вивезли повітряним коридором з території Маріуполя. Була вивантажена деяка провізія, яку привезли на «Азовсталь» і почалося завантаження всіх поранених по черзі — спочатку лежачих, серед яких був і я, — розповів Надточій про своє поранення.

Нещодавно екс-командир полку «Азов» Максим Жорін 12 червня заявляв, що за результатами декількох обмінів до Києва доправили тіла 220 загиблих героїв на заводі «Азовсталь». Нагадаємо, на початку червня до Києва доставили тіла військових, які загинули під час боїв на території заводу «Азовсталь». Україна та росія минулого тижня передали один одному тіла 160 загиблих військовослужбовців.

1 березня росіяни оточили та заблокували Маріуполь. З кінця квітня українські бійці оборонялися на останньому плацдармі — заводі «Азовсталь». 16 травня було ухвалено рішення покинути об'єкт, військові потрапили в полон до воєнних злочинців рф. За даними британської розвідки, із «Азовсталі» вийшли близько 1 тис. 700 українських військових.