Евросоюз заморозил 12,5 млрд евро российских олигархов

ЕС заморозил 12,5 млрд евро российских олигархов. Фото:

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Ракурс

Європейські санкції змогли заморозити активи російських олігархів на кругленьку суму.

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У країнах ЄС внаслідок санкцій заблокували доступ олігархів та установ до розкішних яхт, вертольотів, картин, нерухомості та інших активів на суму понад 12,5 млрд євро. Про це офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд заявив виданню Die Welt.

Сума заморожених активів російських олігархів майже подвоїлася з 6,7 млрд євро у квітні до понад 12,5 млрд євро, — заявив чиновник.

Зазначається, що сума заблокованих активів зросла через те, що значну частину коштів заморозили в Німеччині. Німецький міністр фінансів Крістіна Лінднер раніше заявляла, що російські активи на суму майже 4,5 млрд євро були заморожені у країні. Це — депозити центрального банку, інвестиції компаній, а також кораблі та яхти.

Нагадаємо, у червні Рада Європейського Союзу затвердила шостий пакет економічних і персональних санкцій, спрямованих проти росії і білорусі. ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з росії до Євросоюзу. А SWIFT вирішили заблокувати для Сбербанку, Кредитного банку москви, Російського сільськогосподарського банку і Білоруського банку розвитку та реконструкції.

Джерело: Die Welt