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Украинская экономика значительно пострадает от войны

20% инфляции и значительное падение ВВП прогнозируют в Нацбанке

21 июн 2022, 15:01
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ВВП України за підсумками року скоротиться щонайменше на третину, прогнозують у Нацбанку.



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Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив про це на прес-брифінгу щодо звіту про фінансову стабільність, повідомляє агентство «Укрінформ».

Унаслідок війни ми очікуємо, що ВВП скоротиться не менше ніж на третину. Ми очікуємо прискорення інфляції та перевищення рівня 20%, — зазначив Ніколайчук.

Водночас у Нацбанку розраховують, що ці процеси «залишатимуться контрольованими»

Також у НБУ прогнозують, що через війну банки втратять щонайменше 20% кредитного портфеля, проте понад половина банків з топ-20 збереже операційний прибуток.

За результатами 2021 року в уряді повідомляли про зростання ВВП України на понад 3%.

Джерело: «Укрінформ»


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