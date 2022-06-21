Украинская экономика значительно пострадает от войны

https://racurs.ua/n171924-20-inflyacii-i-znachitelnoe-padenie-vvp-prognoziruut-v-nacbanke.html

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ВВП України за підсумками року скоротиться щонайменше на третину, прогнозують у Нацбанку.

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Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив про це на прес-брифінгу щодо звіту про фінансову стабільність, повідомляє агентство «Укрінформ».

Унаслідок війни ми очікуємо, що ВВП скоротиться не менше ніж на третину. Ми очікуємо прискорення інфляції та перевищення рівня 20%, — зазначив Ніколайчук.

Водночас у Нацбанку розраховують, що ці процеси «залишатимуться контрольованими»

Також у НБУ прогнозують, що через війну банки втратять щонайменше 20% кредитного портфеля, проте понад половина банків з топ-20 збереже операційний прибуток.

За результатами 2021 року в уряді повідомляли про зростання ВВП України на понад 3%.

Джерело: «Укрінформ»