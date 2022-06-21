Воздушную тревогу 22 июня просят не игнорировать украинцев

https://racurs.ua/n171930-vozdushnuu-trevogu-22-iunya-prosyat-ne-ignorirovat-ukraincev.html

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Повітряні тривоги 22 червня просять не ігнорувати українців через можливі провокації воєнних злочинців росії. Про це у Телеграм пише Центр протидії дезінформації. Там вказують, що 22 червня в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п’ятого українця.

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Саме в цей день в різних регіонах України традиційно проходять десятки заходів з метою всенародного вшанування пам’яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Другої світової війни. У зв’язку з цим існує висока ймовірність провокацій із боку окупаційних військ росії із можливими ракетними обстрілами, — повідомили у Центрі.

Українців закликали:

утриматися від перебування у місцях масового скупчення населення;

в разі оголошення повітряної тривоги негайно пройти до найближчого бомбосховища або укриття;

у приміщеннях пам’ятати про правило двох стін та двох виходів.



