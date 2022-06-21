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Ракурс
Воздушную тревогу 22 июня просят не игнорировать украинцев

Воздушную тревогу 22 июня просят не игнорировать украинцев

21 июн 2022, 16:55
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Повітряні тривоги 22 червня просять не ігнорувати українців через можливі провокації воєнних злочинців росії. Про це у Телеграм пише Центр протидії дезінформації. Там вказують, що 22 червня в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п’ятого українця.



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Саме в цей день в різних регіонах України традиційно проходять десятки заходів з метою всенародного вшанування пам’яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Другої світової війни. У зв’язку з цим існує висока ймовірність провокацій із боку окупаційних військ росії із можливими ракетними обстрілами, — повідомили у Центрі.

Українців закликали:

  • утриматися від перебування у місцях масового скупчення населення;

  • в разі оголошення повітряної тривоги негайно пройти до найближчого бомбосховища або укриття;

  • у приміщеннях пам’ятати про правило двох стін та двох виходів.


Источник: Ракурс


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