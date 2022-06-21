«Зерновые» переговоры Киева, москвы, Анкары и ООН пройдут в Стамбуле - СМИ

https://racurs.ua/n171940-zernovye-peregovory-kieva-moskvy-ankary-i-oon-proydut-v-stambule-smi.html

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«Зернові» переговори Києва, москви, Анкари і ООН можуть пройти наступного тижня у Стамбулі. Про це повідомляє турецьке видання Milliyet.

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Головна тема переговорів — як розблокувати українські порти та вивезти зерно. Склад переговорної групи наразі невідомий. Видання вказує, що на зустрічі можуть бути присутніми президент Туреччини Реджеп Ердоган та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

У наступні дні до росії вирушить делегація міністерства оборони Туреччини. Сторони нібито мають обговорити чотиристоронній механізм вивезення українського зерна. Окрім цього, турецький президент 20 червня провів телефонну розмову з генсеком ООН, а сьогодні — з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном та главою уряду Естонії Каєю Каллас.

Видання прогнозує, що через місяць після погодження механізму з українських портів будуть відвантажені перші вантажі з зерном.

Нагадаємо, росія блокує акваторію Чорного моря, через що Україна не може експортувати своє продовольство морським шляхом. Раніше заступник глави МЗС України Дмитро Сенік зазначив, що Київ налагодив два канали експорту зерна — через Польщу та Румунію, а також веде переговори з державами Балтії.