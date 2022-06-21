Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Зерновые» переговоры Киева, москвы, Анкары и ООН пройдут в Стамбуле - СМИ

«Зерновые» переговоры Киева, москвы, Анкары и ООН пройдут в Стамбуле — СМИ

21 июн 2022, 20:21
999

«Зернові» переговори Києва, москви, Анкари і ООН можуть пройти наступного тижня у Стамбулі. Про це повідомляє турецьке видання Milliyet.



.

Головна тема переговорів — як розблокувати українські порти та вивезти зерно. Склад переговорної групи наразі невідомий. Видання вказує, що на зустрічі можуть бути присутніми президент Туреччини Реджеп Ердоган та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

У наступні дні до росії вирушить делегація міністерства оборони Туреччини. Сторони нібито мають обговорити чотиристоронній механізм вивезення українського зерна. Окрім цього, турецький президент 20 червня провів телефонну розмову з генсеком ООН, а сьогодні — з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном та главою уряду Естонії Каєю Каллас.

Видання прогнозує, що через місяць після погодження механізму з українських портів будуть відвантажені перші вантажі з зерном.

Нагадаємо, росія блокує акваторію Чорного моря, через що Україна не може експортувати своє продовольство морським шляхом. Раніше заступник глави МЗС України Дмитро Сенік зазначив, що Київ налагодив два канали експорту зерна — через Польщу та Румунію, а також веде переговори з державами Балтії.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров