Блокада Калининграда – США напомнили россиянам о пятой статье договора НАТО

https://racurs.ua/n171949-blokada-kaliningrada-ssha-napomnili-rossiyanam-o-pyatoy-state-dogovora-nato.html

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Блокада російського анклаву Калінінград може стати передвісником Третьої світової війни. США твердо прихильні ст. 5 Північноатлантичного договору, яка визначає, що атака на одну країну НАТО є нападом на цілий Альянс, тож готові захищати Литву в разі зазіхань росії на її територію.

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Таку заяву зробив на брифінгу у Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс. Литва є членом НАТО, і ми підтримуємо зобов’язання, які ми взяли перед Альянсом, — сказав речник Держдепу. Йдеться про ст. 5 Північноатлантичного договору, яка «є основою Альянсу». Прайс також згадав про економічні заходи проти рф, які разом зі США застосували інші країни, в тому числі Литва. Ми підтримуємо НАТО, ми підтримуємо наших союзників по НАТО, і ми підтримуємо Литву, — повідомив Прайс.

Нагадаємо, що Кремль розпочав військовий шантаж у серці східного флангу НАТО після того, як 19 червня Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території росії до Калінінградської області.

Крім того, після 10 серпня обмеження можуть торкнутися також постачання нафтопродуктів.

У понеділок, 20 червня, Балтійський флот рф почав позапланові навчання ракетних та артилерійських підрозділів у Калінінградській області.

У вівторок, 21 червня, секретар Радбезу рф Микола Патрушев приїхав до Калінінградської області на нараду з нацбезпеки, а одіозна спікерка російського МЗС Марія Захарова погрожувала Литві ледь не війною, сказавши, що скоро «буде вже не до розмов».

Вільнюс обмежив транзит (ввезення та вивезення) транспортних потягів із підсанкційними товарами до Калінінградської області через свою територію на виконання санкцій ЄС проти росії, запроваджених ще у п’ятому пакеті (квітневому) у відповідь на широкомасштабну війну проти України. У переліку чавун, сталь, реактивне паливо, добрива, транспортні засоби, будматеріали, предмети розкоші, ікра тощо.

Російське МЗС викликало посла ЄС Маркуса Едерера, погрожуючи йому «заходами у відповідь». А до цього МЗС рф викликало тимчасово повірену у справах Литви Віргінію Умбрасене, назвавши дії Вільнюса «відкрито ворожою провокацією».

Російський сенатор Андрій Клімов пішов ще далі, заявивши, що якщо Литва не скасує своє рішення, то у Москви будуть розв’язані руки, знову натякнувши на стару мантру Кремля про відкликання суверенітету Литви.

За підсумками свого екстреного візиту до Калінінградської області Патрушев заявив: «На подібні ворожі дії росія, безумовно, відреагує. Відповідні заходи проробляються у міжвідомчому форматі і будуть вжиті найближчим часом. Їх наслідки вплинуть на населення Литви».

Російські ЗМІ навіть оприлюднили список із п’яти загрозливих ударів, яких можуть завдати по Литві.

«відкликання» незалежності Литви.

вихід із «домовленостей» з ЄС по Литві.

створення Сувалкського коридору (це означає війну з НАТО. Адже сумнозвісний Сувалкський коридор проходить через білорусь, а далі просто по кордону між Польщею та Литвою до Калінінградської області);

анексія порту Клайпеда;

відрізати Литву від електроенергії (від 22 травня країна вже не імпортує електроенергію з рф).

За словами прем'єрки Литви Інгріди Шимоніте, у російській риториці «нічого нового».