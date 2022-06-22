До и после удара по Змеиному – в сети появились спутниковые фото острова

https://racurs.ua/n171953-do-i-posle-udara-po-zmeinomu-v-seti-poyavilis-sputnikovye-foto-ostrova.html

Ракурс

Битва за острів Зміїний у Чорному морі триває.

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У мережі опублікували нові супутникові знімки острова Зміїний, де українські військові 20 червня завдали удару по окупантах.

Нагадаємо, що на острові Зміїний на Одещині українські військові уразили зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С1», радіолокаційну станцію та автомобільну техніку російських військ, повідомили в ОК Південь.

На супутникових знімках Maxar видно сліди ураження позицій російських військових. На фото, які зроблені 21 червня, видно пошкоджену вежу та випалену рослинність.

На фото Maxar з космосу 17 червня ушкодження відсутні:

Понад 100 днів острів Зміїний перебуває під російською окупацією. За допомогою десантних катерів російські військові встановили там системи ППО, укріпили острів військовою технікою та збільшили особовий склад. Це мало на меті допомогти ворогу взяти під повний контроль судноплавство в Чорноморській акваторії.

Але окупанти зазнають постійних невдач, адже ЗСУ, дочекавшись концентрації ворожих військ, завдають смертоносних ударів.

На думку військового експерта Олександра Коваленка, росії потрібен Зміїний, зокрема, як плацдарм для атак на південні райони Одещини, а також для контролю повітряного простору.