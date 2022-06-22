Суд во Львове арестовал имущество Медведчука

https://racurs.ua/n171961-sud-vo-lvove-arestoval-imuschestvo-medvedchuka-spisok.html

Ракурс

Львівський суд заарештував майно Віктора Медведчука. Серед цього майна 279 картин та залізничний вагон-ресторан з меблями, предметами інтер'єру та посуду

.

Арешт на майно проросійського політика наклав Личаківський районний суд Львова. Про це суд повідомив на своїй офіційній вебсторінці.

Нагадаємо, що кума путіна Медведчука підозрюють у державній зраді. Суд задовольнив клопотання генерального прокурора України.

У клопотанні йшлося про майно, яке правоохоронці виявили 7 червня під час обшуку будинку, який перебуває у його власності. Зауважимо, що розташований він на земельній ділянці, яка також перебуває у безпосередній власності підозрюваного у державній зраді політика.

Місце розташування будинку силовики на момент публікації не оприлюднили.

З поміж заарештованого майна на території будинку є і залізничний вагон-ресторан з меблями, предметами інтер'єру та посуду. А також чимало декоративних елементів інтер'єру:

279 картин;

4 статуетки;

10 годинників;

5 чашок, келих, піднос, дві вази, графин, дві підставки, два срібних підстаканник, чайник;

31 коробка з елементами посуду.

Одну зі справ Медведчука вже передали до суду. У випадку, якщо його провину буде доведено, Медведчуку на момент публікації загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Водночас в СБУ зазначили, що це лише «перший епізод» справи Медведчука.

Крім того, Личаківський райсуд Львова продовжив арешт Віктору Медведчуку до 9 серпня. Судячи з матеріалів суду, рішення було ухвалено 9 червня.

Про запобіжний захід клопотав прокурор Офісу генпрокурора.

Під час розгляду клопотання захист підозрюваного звернувся до Верховного суду з проханням про передачу цього клопотання на розгляд до Печерського райсуду Києва, але колегія суддів Касаційного кримінального суду відмовила у цьому.

«Ракурс» розповідав раніше, що журналісти знайшли на території маєтку Віктора Медведчука розкішний вагон-ресторан, який той ховав під зеленою маскувальною сіткою.