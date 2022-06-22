ВСУ практически уничтожили элиту армии рф. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n171969-vsu-prakticheski-unichtojili-elitu-armii-rf-gotovivshuusya-protivostoyat-nato-sbu.html

Ракурс

Армія України майже повністю знищила «еліту» збройних сил рф, яку готували для протистояння з Північноатлантичним альянсом.

.

Підрозділи західного воєнного округу росії були вщент розбиті Збройними силами України. Вижити змогли лише ті окупанти, які відмовилися вбрати участь у війні. Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила Служба безпеки України.

Окупант, який перебуває в Харківській області, жаліється, що військова техніка або підбита українськими оборонцями, або не працює.

Западного округа уже нет, потому что он весь в россии, отказники. Мимо меня одни «восточники» мотаются, потому что «западников» уже почти нету. Вся техника подбита, то башня не работает, то еще что-то не работает… То колеса пробиты, то еще что-то… А так, на передок чисто добровольцы едут и все… — розповідає ворожий солдат.

У спецслужбі зазначають, що до західного військового округу рф входять, у тому числі, москва і санкт-петербург. У його складі перебуває так звана військова еліта, яку готували до протидії силам НАТО. Чимало військових офіцерів округу загинуло, а водіїв не вистачає. Російське командування використовує піхоті, як «гарматне м’ясо».

Нагадаємо, з перехопленої Службою безпеки України розмови стало відомо, що лише один ворожий солдат із 10 загарбників готовий до прямого зіткнення з бійцями ЗСУ — з одного батальйону погодилися йти у бій лише 30 осіб.