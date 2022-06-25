Шторм в Черном море заставил корабли рф вернуться в пункты базирования

русские корабли в Черном море. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/n172059-shtorm-v-chernom-more-zastavil-korabli-rf-vernutsya-v-punkty-bazirovaniya.html

Ракурс

Шторм у Чорному морі повернув угруповання кораблів військово-морського флоту росії у пункти базування.

.

Корабельне угруповання російського флоту під впливом тривалого шторму

«схудло». Наразі корабельна група біля кордонів України складається з двох ракетних кораблів і великого десантного корабля. Решта змушені були відійти у пункти базування. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Військові зазначають, що попри це залишається загроза ракетних ударів з моря, неба та суші. Попереджають, що «подорожуючі» російські міни через шторм можуть зустрічатися в будь-яких районах моря. Крім того, ці міни можуть потрапити на узбережжя.

У зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 25 червня повідомляється, що в акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об'єктах на території України ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування «Калібр».

Нагадаємо, видання The Guardian повідомляло, що флот росії отримав наказ замінувати підходи до портів Одеси та Очакова. Гирло річки Дніпро росіяни вже замінували, щоб заблокувати експорт зерна.