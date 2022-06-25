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Захватчики продолжают обстреливать ядерные объекты Украины

Российские обстрелы повредили ядерную установку в Харькове — детали

25 июн 2022, 17:55
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Російські загарбники сьогодні, 25 червня, в ході чергового обстрілу Харкова завдали пошкоджень ядерній підкритичній установці «Джерело нейтронів».



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В результаті попереднього огляду встановлено факт завдання додаткової шкоди будівлям та інфраструктурі відповідного промислового майданчика, повідомляє прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання України.

Зокрема, в результаті обстрілів пошкоджено:

  • північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;
  • вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;
  • вентиляційну трубу основної будівлі установки;
  • систему охолодження клістронної галереї прискорювача;
  • корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;
  • обшивку основної будівлі установки.

Персонал продовжує огляд будівель, споруд та обладнання установки задля ідентифікації всіх ушкоджень, але цим роботам перешкоджає постійна небезпека нових обстрілів, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що установка «Джерело нейтронів» наразі переведена в глибокий підкритичний стан, оперативний персонал контролює її стан та продовжує роботу із усунення наслідків бойових дій та підтримання обладнання ядерної установки у працездатному стані.

Однак, ця його робота ускладнена, а інколи й неможлива через небезпеку нових обстрілів майданчику. Зовнішнє електропостачання ЯПУ «Джерело нейтронів» відсутнє, — наголошують у відомстві.

Радіаційний фон в експериментальній залі будівлі «Джерела нейтронів» перебуває в межах норми.

У відомстві наголошують, що з початку масштабного російського вторгнення в Україну територія Харківського фізико-технічного інституту, на якій розташована установка «Джерело нейтронів», постійно обстрілюється та зазнає бомбардувань. В результаті Інфраструктурі інституту вже завдані катастрофічні збитки.

Існує ймовірність нових пошкоджень ЯПУ «Джерело нейтронів» через обстріли з боку російської федерації, що може вплинути на стан ядерної та радіаційної безпеки, — наголошують у Держатомрегулювання. — Продовження бомбардування та обстрілів майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

Источник: Ракурс


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