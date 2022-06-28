Удар по ТЦ Кременчуга – найдены 18 погибших и 59 пострадавших

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Ракетний удар по торгово-розважальному центру Кременчука воєнні злочинці росії здійснили 27 червня. Станом на ранок вівторка рятувальники знайшли тіла 18 загиблих (одна людина померла у лікарні) та евакуювали ще 59 потерпілих. Про це 28 червня повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

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18 загиблих… Щирі співчуття рідним і близьким. Рятувальники продовжують працювати, — написав голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

25 потерпілих госпіталізували до лікарні інтенсивного лікування Кременчука.

Нині всі групи реагування працюють в посиленому режимі. ДСНС інформує, що сьогодні пошуково-рятувальні роботи тривають, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.

О 00.30 пожежу в будівлі ТЦ «Амстор» локалізовано на площі 10 тис. 300 кв. м. Командування Повітряних сил ЗСУ вчора повідомило, що воєнні злочинці росії били по ТРЦ у Кременчуку ракетами Х-22, випущеними із дальніх бомбардувальників Ту-22 МЗ з території Курської області рф.

Нагадаємо, лідери країн «Великої сімки» G7 оприлюднили заяву з приводу удару по ТРЦ у Кременчуку, в якій йдеться про необхідність притягнути воєнного злочинця росії володимира путіна і винних до відповідальності.