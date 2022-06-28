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Ракурс
Байден указал, как россию накажут за удар по Кременчугу

Байден указал, что грозит россии за удар по Кременчугу

28 июн 2022, 11:11
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Президент США Джо Байден після удару воєнних злочинців росії по торговому центру в місті Кременчук на Полтавщині пообіцяв притягнути рф до відповідальності.



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Удар росії по мирних мешканцях в торговому центрі є варварським. Ми солідарні з українським народом, — написав американський лідер у Твіттер 28 червня.

Він також наголосив, що країни «Великої сімки» G7 продовжать антиросійські санкції, зокрема й щодо «військово-промислового комплексу путіна».

Як було продемонстровано на саміті G7, США разом із нашими союзниками та партнерами продовжуватимуть притягувати росію до відповідальності за такі звірства та підтримуватимуть оборону України, — додав Байден.

Нагадаємо, 27 червня воєнні злочинці рф нанесли ракетний удар по торговельному центрі «Амстор» у Кременчуці. Станом на ранок 28 червня ДСНС повідомила про 18 загиблих та 59 поранених українців. Ще понад 30 осіб звернулися із заявами про зниклих безвісті. О 00.30 пожежу в будівлі ТЦ локалізовано на площі 10 тис. 300 кв. м. Командування Повітряних сил ЗСУ зазначило, що воєнні злочинці росії били по ТЦ ракетами Х-22, випущеними із дальніх бомбардувальників Ту-22 МЗ з території Курської області рф.

Ця російська атака схожа на подібні випадки, які мали місце в перші тижні війни, як-от бомбардування Маріупольського театру або згодом вокзалу у Краматорську.

Источник: Ракурс


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