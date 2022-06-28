Солдаты рф получают зарплату в «Газпромбанке», куда ЕС платит за нефть и газ

https://racurs.ua/n172168-soldaty-rf-poluchaut-zarplatu-v-gazprombanke-kuda-es-platit-za-neft-i-gaz.html

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росія платить своїм солдатам за війну в Україні через «Газпромбанк», який досі уникнув масштабних західних санкцій. Цей банк також отримує гроші від країн Європейського Союзу за російський газ і нафту.

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Про це йдеться у новому розслідуванні проекту «Радіо Свобода» «Схеми».

Як встановили журналісти, міністерство оборони російської федерації виплачує через «Газпромбанк» зарплатню та «бойові доплати» російським воєнним злочинцям, які беруть участь у війні проти України. «Схеми» довели системність зв’язку «Газпромбанку» з різними військовими частинами рф, військовослужбовці яких отримують гроші за участь у бойових діях на території України. Представники банку також регулярно відвідували різні урочисті заходи у військових частинах. У підсумку, фінустанова, через яку проходять європейські гроші за російський газ та нафту, слугує гаманцем для виплат російській армії за війну проти України.

Журналісти повідомили про знайдені докази в листі до Ради ЄС, яка ухвалює рішення щодо санкцій. Євросоюз та США раніше ввели санкції проти двох найбільших банків росії — «Сбербанка» та «ВТБ», однак «Газпромбанк» уникав обмежень.

Нагадаємо, Європейський Союз заборонив імпорт російського вугілля у п’ятому пакеті санкцій, заборона запрацює з серпня 2022 року. Імпорт вугілля в ЄС зараз становить приблизно 8 млрд євро на рік. У шостому пакеті санкцій ЄС ввів часткове ембарго на нафту, заборонивши закупівлю, імпорт та перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів із росії до ЄС. Не під санкціями залишається російський газ. Низка країн, зокрема Німеччина, Італія, залежні від російського газу.