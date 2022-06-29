Россияне стягивают «Грады» к границе с Сумщиной - Генштаб - война рф против Украины

https://racurs.ua/n172189-rossiyane-styagivaut-grady-k-granice-s-sumschinoy-genshtab.html

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Війна росії проти України триває. Водночас воєнні злочинці армії рф продовжують тероризувати мирних мешканців прикордонних районів Сумської області. Про це 29 червня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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З метою вогневого ураження прикордонних районів Сумської області відзначено розгортання в безпосередній близькості до державного кордону України реактивних систем залпового вогню «Град», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Окрім цього, 28 червня внаслідок обстрілів окупантів на Сумщині загинуло двоє осіб. Як зазначив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, вчора після 10.00 ворог почав обстрілювати Краснопільщину та окремі населені пункти Великописарівської громади. Там воєнні злочинці рф запустили близько 20 ракет з гелікоптерів, які не перетинали лінію державного кордону. Усі прильоти — Краснопільська та Миропільська громади. Після 11.00 росіяни відкрили вогонь з «Градів» по Краснопільщині, а також завдали близько 50 артилерійських пострілів із САУ, кулеметів та станкового гранатомету. Пообіді на одне із сіл Великописарівської громади російський безпілотник скинув вибуховий пристрій.

Нагадаємо, після вчорашнього ракетного удару по Дніпру — семеро поранених, серед них 6-річний хлопчик (його зачепило скло від розбитої вибухом шибки). Двох людей госпіталізували.