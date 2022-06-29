Украина и ЕС подписали "транспортный безвиз" - в Европе будут признавать украинские водительские удостоверения

Україна підписала так званий «транспортний безвіз» з ЄС.

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Про це повідомила 29 червня прес-служба Міністерства інфраструктури.

Відтепер зникають бюрократичні процедури, пов’язані з отриманням дозволів на перевезення товарів. Зникають і самі дозволи, які щороку надавали європейські держави. Бонус для звичайних українців — право керувати транспортними засобами в ЄС.

Що дає транспортний безвіз України та ЄС:

ЄС визнаватиме українські водійські права. Українським перевізникам більше не потрібні дозволи для в’їзду в ЄС. Проблема, яка існувала роками та гальмувала наші експортні можливості, тепер вирішена. Угода про вантажні автомобільні перевезення плюс рішення ЄС щодо скасування мит і тарифів на українські товари дають нашому бізнесу економію в десятки мільйонів доларів, а головне — відкривають для української продукції неймовірні можливості на європейських ринках.

Це вже третій за останній рік «безвіз» для України із ЄС після авіаційного та енергетичного. Навіть попри війну та намагання росії зупинити рух нашої держави до Європи, інтеграція України у внутрішній європейський ринок просувається надшвидкими темпами, — заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Обмежена кількість дозволів на міжнародні перевезення була достатньо критичною проблемою для українських перевізників впродовж останніх п’яти років. З моменту підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС у 2016 році товарообіг з країнами Євросоюзу зріс майже вдвічі, а кількість вантажоперевезень автомобільним транспортом — на 42%.

Водночас кількість дозволів на міжнародні перевезення до окремих країн ЄС не тільки не збільшувалась, а навіть скорочувалась. Щорічно це призводило до великих втрат як українських перевізників, так і економіки країни загалом.

В умовах повномасштабної війни та блокування українських портів, обсяг експорту автомобільним транспортом і, як наслідок, потреба у дозволах на міжнародні перевезення по деяких напрямах зросли у кілька разів.

У перший місяць повномасштабного вторгнення команді Міністерства інфраструктури вдалось досягти домовленостей про тимчасове скасування дозволів на вантажні автоперевезення з 12 країнами ЄС (Австрія, Угорщина, Італія, Латвія, Естонія, Болгарія, Німеччина, Данія, Литва, Румунія, Греція та Словаччина).

Підписання Спеціальної Угоди про лібералізацію перевезень автомобільним транспортом Україна — ЄС скасовує необхідність отримання відповідних дозволів на постійній основі та дозволить уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.