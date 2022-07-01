Полиция Украины арестовала недвижимость и землю топовых российских корпораций

https://racurs.ua/n172273-policiya-ukrainy-arestovala-nedvijimost-i-zemlu-topovyh-rossiyskih-korporaciy.html

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Національна поліція України заявила про арешт активів дев’яти російських корпорацій та компаній, що знаходяться на території України, на суму 4,5 млрд гривень (153 млн дол).

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У поліції повідомили, що в ході досудового розслідування правоохоронці виявили активи російських корпорацій на 153 млн дол., зокрема в офшорах, які, як стверджується, могли використовуватися в «підривній діяльності проти України».

Арешт накладено на корпоративні права дев’яти компаній, а також на 70 об'єктів нерухомого майна, включаючи майнові комплекси та земельні ділянки. Ці фірми, за даними Нацполіції, належать російським корпораціям та компаніям, у тому числі «Ростеху», «Русалу», «Татнафті» та «Групі ГМС».

Раніше Офіс генпрокурора та Бюро економічної безпеки арештували корпоративні права компаній олігарха Михайла Фрідмана на 53,4 млн грн. Фрідман — співвласник та голова наглядової ради консорціуму «Альфа-Груп», якій в Україні належать компанії IDS Borjomi International з виробництва мінеральної води «Моршинська», «Миргородська» та «Трускавецька».