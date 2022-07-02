российскую экономику готовят к скрытой мобилизации, фото:

https://racurs.ua/n172287-putin-gotovit-skrytuu-mobilizaciu-ekonomiki-rf-dlya-zatyajnoy-voyny-isw.html

Ракурс

кремль, ймовірно, створює умови для прихованої мобілізації російської економіки, готуючись до тривалої війни проти України.

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Про це йдеться в аналітичній записці американського Інституту вивчення війни (ISW) від 1 липня щодо оцінки російської агресії проти України.

Зазначається, що кремль 30 червня запропонував на розгляд держдуми рф поправку до федеральних законів про постачання збройних сил рф, яка передбачає введення «особливих заходів в економічній сфері», котрі зобов’язують російські підприємства (незалежно від форм власності) надавати необхідне забезпечення «спеціальним військовим та контртерористичним операціям».

Поправка забороняє російським підприємствам відмовлятися приймати державні замовлення щодо проведення «спеціальних військових операцій» і дозволить кремлю змінювати контракти співробітників і умови праці, наприклад, змушувати працівників працювати вночі або в дні федеральних свят, — наголошують у ISW.

Зазначається, що в описі цієї поправки вказано, що російське вторгнення в Україну показало дефіцит поставок, зокрема матеріалів, необхідних для ремонту військової техніки. Також у документі наголошується, що російським чиновникам необхідно «концентрувати зусилля в окремих секторах економіки».