В МВД пообещали свободный оборот короткостволов с 2023 года

https://racurs.ua/n172322-v-mvd-poobeschali-svobodnyy-oborot-korotkostvolov-s-2023-goda.html

Ракурс

З наступного року українці зможуть уже вільно купувати пістолети.

.

Про це написав 3 липня у Телеграм радник голови МВС Віктор Андрусів.

Оскільки 70% українців підтримали дозвіл на вільне володіння зброєю та її носіння, Міністерство внутрішніх справ готує зміни до другого читання відповідного законопроекту. Приймуть його, за прогнозом радника міністра, до осені.

Далі запускатимуть реєстри зброї та розроблятимуться додаткові заходи, щоб контролювати її обіг.

Йдеться саме про пістолет, а не гранатомет або автомат Калашнікова, зазначив Андрусів.

Він нагадав, що українці під час опитування в «Дії» дали однозначну відповідь щодо дозволу на вільне володіння зброєю.

70% з опитаних підтримали право на вільне її носіння. Міністерство погоджується з рішенням українців, і вже готуються зміни до другого читання законопроекту, — поінформував Андрусів.

22 червня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський назвав необхідною легалізацію в Україні короткоствольної зброї після війни з росією.