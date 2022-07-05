Пес-сапер Патрон продает свою футболку для спасения животных во время войны

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Ракурс

Знаменитий український пес-сапер Патрон виставив на аукціон наявну в єдиному екземплярі футболку зі своїм портретом та автографом.

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Отримані гроші підуть зоозахисній організації UAanimals, яка займається порятунком тварин під час війни.

Доки Притула не збирає на «Залізний купол», маю для вас чудовий лот! Віддаю останню футболку (взагалі-то це моя перша футболка). Єдина собача футболка з мого офіційного мерчу. Носив хвилин 15, а потім заляпав трішки. Але найголовніше — поставив на ній свій автограф лапою, — розповів Патрон на своїй сторінці в Інстаграм.

Аукціон відбудеться на державному онлайн-аукціоні @prozorro.sale.

Патрон пише, що спочатку хотів купити човен для своїх саперів-водолазів («бо на тому, що в них зараз вже стільки латок, що майстри кажуть, що більше нічого латати»), але передумав, бо побачив пост @uanimals.official про тваринок, що постраждали від війни.





Отож, вторговані за продаж футболки кошти Патрон спрямує своїм ратам і сестрам меншим — врятованим котикам-собачкам.

Щоб їм було що їсти, щоб були кошти на лікування. А човен ще купиться, — написав смілий пес-рятувальник ДСНС.

Нагадаємо, український пес Патрон став популярним на увесь світ після того, як у мережі показали роботу службової собаки, яка розміновує Україну після визволення від окупантів.

8 травня президент Володимир Зеленський, вручаючи державні нагороди українським саперам, не забув і про пса Патрона. Згодом Патрон отримав престижну нагороду в Каннах.