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Ракурс
Украинская ПВО отбила ракетную атаку на Одесщину

Украинская ПВО отбила ракетную атаку на Одесщину

6 июл 2022, 18:26
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Сили ППО збили над морем крилату ракету Х-31. Ракету запустили з літака Су-35ОК «Південь», повідомив речник ОВА Одещини Сергій Братчук.



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З літака Су-35 з Чорного моря вилетіла ракета Х-31, проте її збила система ППО.

Як повідомили в оперативному командуванні «Південь», вночі крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря ворог вдарив по житлових будинках та кав’ярні села Нечаяне (Миколаївщина). Одна людина загинула. Дві ракети збито силами протиповітряної оборони.

В Чорному морі напоготові до ракетних пусків стоять три кораблі та два підводні човна рф. Вони мають близько 30 ракет.

5 липня рашисти вдарили по Дніпропетровській області сімома ракетами, українська ППО збила шість.

Источник: Ракурс


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