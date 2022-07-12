Треть россиян поддерживают немедленное прекращение войны в Украине - закрытый опрос в рф

https://racurs.ua/n172609-tret-rossiyan-podderjivaut-nemedlennoe-prekraschenie-voyny-v-ukraine-zakrytyy-opros-v-rf.html

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У розпорядженні російського видання «Медуза» опинилися результати закритого опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД).

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Його провели наприкінці червня 2022 на замовлення адміністрації президента (АП) рф. У респондентів запитали: «Одні кажуть, що бойові дії в Україні треба зупинити якнайшвидше. Інші вважають, що бойові дії зараз не слід зупиняти. Яка точка зору вам ближча — перша чи друга?». Кількість респондентів «Медузі» невідома.

З документів, які є у «Медузи», випливає, що 30% опитаних, які відповіли на це питання, вважають, що «бойові дії в Україні» потрібно «зупинити якнайшвидше». Ще 13% важко відповісти, а 57% опитаних вважають, що війну треба продовжувати.

Презентацію з цими ж цифрами бачило ще одне джерело «Медузи», близьке до АП.

За результатами цього ж опитування, у віковій групі 18−24 роки за припинення війни виступають 56%, а за продовження лише 19%. Серед росіян 25−34 років закінчення війни підтримують 43%, продовження бойових дій — 41%. Що старші респонденти, тим більше вони підтримують війну. Наприклад, серед респондентів віком від 60 років за продовження вторгнення висловилися 72% опитаних.

У Москві та Санкт-Петербурзі, судячи з даних закритого опитування, припинення бойових дій хочуть близько 40% респондентів, а 48% виступають за їхнє продовження. Найбільше (62%) прихильників продовження боїв — в інших російських містах-мільйонниках.

Також ВЦВГД на прохання Кремля вивчав залежність підтримки продовження війни та медіаспоживання. Серед «активних користувачів інтернету» за закінчення бойових дій виступають 47% респондентів, а 35% - за їхнє продовження. Проте серед телеаудиторії прихильників завершення військового конфлікту лише 22%, 68% таких респондентів виступають за його продовження.

Відкрито ці дані ВЦВГД не публікує. На сайті центру можна знайти лише результати червневого опитування про те, чи росіяни підтримують «спецоперацію». За даними центру, «швидше підтримують» війну 72% опитаних, «швидше не підтримують» — 17%, важко відповісти на запитання 11%.

На запит «Медузи» центр не відповів — як і прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

Соціолог Григорій Юдін у розмові з «Медузою» назвав результати закритого опитування ВЦВГД «передбачуваними». Він звертає увагу, що різні опитування говорять про те, що «спецоперацію» активніше підтримують росіяни старшого віку — а також багато жителів великих міст, де велика частка бюджетників.

Це війна старих і силовиків, які хочуть замкнути країну в минулому, — коментує Юдін.

При цьому дослідник упевнений, що бажання молоді закінчити бойові дії не виллється у масштабні протести, принаймні найближчим часом.

Близьке до АП джерело «Медузи», своєю чергою, відзначило, що навіть якщо такі акції розпочнуться, на них «ОМОНу поки вистачить». За його словами, жодні результати закритих опитувань не можуть призвести до закінчення війни: путін хоче воювати, а він головний.