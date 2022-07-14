Гостиница, торговый центр и депо – цели российских ударов в Николаеве, Харькове и Краматорске (ФОТО)

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Війська рф уранці 14 липня завдали авіаракетних ударів по Краматорську.

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Тривожний ранок. Авіаракетні удари по промисловій зоні Краматорська. Відсутнє електропостачання у деяких частинах міста, — повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

У Миколаєві під обстріл російських військ потрапив однойменний готель «Миколаїв». Уточнюється інформація щодо наявності загиблих або поранених унаслідок обстрілів.

За попередньою інформацією по обласному центру випущено 9 ракет з зенітно-ракетної системи С-300.

Пошкоджено також ТЦ напроти готелю та ще деякі цивільні об'єкти. Розбір завалів продовжується.

У місті Баштанка зруйновані житлові будинки. Одна людина загинула.

На Харківщині у ніч на 14 липня та вранці російські окупанти з артилерії обстріляли Дергачі, Черкаську Лозову, Дементіївку, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Слатине Харківської області.

Про це повідомив зранку 14 липня Генштаб. Також ЗСУ відбили атаку у напрямку села Курулька в Ізюмському районі.

Рятувальники Харківщини за добу гасили чотири пожежі, які сталися внаслідок обстрілів РФ. Горіли приватні будинки, автомобіль і пункт електромереж у Богодухівському та Ізюмському районах, йдеться у повідомленні облуправління ДСНС 14 липня.

Ракетний удар 13 липня частково зруйнував депо метрополітену у Харкові, повідомили у поліції області. Також пошкоджене приміщення підприємства.