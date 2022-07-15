КНДР объяснила, почему признала «независимость» фейковых л/днр

https://racurs.ua/n172690-kndr-obyasnila-pochemu-priznala-nezavisimost-feykovyh-l-dnr.html

Ракурс

КНДР (Північна Корея) вирішила пояснити, чому визнала «незалежність» проросійських утворень л/днр на території України.

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Там заявили, що Україна не може говорити про суверенітет, коли допомагає США із санкціями проти КНДР.

Міністерство закордонних справ КНДР заявило, що Україна «не має права порушувати питання суверенітету після приєднання до несправедливих та незаконних дій США, які порушили суверенітет Пхеньяну».

У Північній Кореї заявили, що відносини з Україною давно йшли до розриву, оскільки Київ приєднався до санкцій США проти військової промисловості КНДР, пише агентство Reuters.

Нагадаємо, що Україна блискавично розірвала дипломатичних відносини з КНДР. Це сталося відразу після визнання Пхеньяном незалежності російських угруповань днр та лнр на окупованому Донбасі. Політичні та економічні контакти із КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції.

Північна Корея стала третьою країною світу (після рф та Сирії), яка визнала л/днр.