Украина разрывает дипотношения с КНДР после признания ею независимости «л/днр»

https://racurs.ua/n172646-ukraina-razryvaet-dipotnosheniya-s-kndr-posle-priznaniya-eu-nezavisimosti-l-dnr.html

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КНДР визнала терористичні проксі-утворення л/днр.

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У відповідь МЗС України 13 липня повідомило, що Київ розриває дипломатичні відносини з Північною Кореєю через визнання нею незалежності так званих «Л/ДНР».

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує рішення Корейської Народної Демократичної Республіки визнати т.зв. «незалежність» тимчасово окупованих Російською Федерацією територій в Донецькій та Луганській областях України. Розглядаємо це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права, — йдеться в заяві МЗС України.

Політичні та економічні контакти із КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції.

В росії більше не залишилося союзників у світі, окрім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції рф скоро досягне рівня ізоляції КНДР. Україна і надалі максимально жорстко реагуватиме на зазіхання на її суверенітет та територіальну цілісність, — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

КНДР та «днр» і «лнр» домовилисяпро подальші кроки зі встановлення «дипломатичних відносин». Пропагандистські ЗМІ 13 липня опублікували фото зустрічі «посла днр» і посла КНДР у росії, а ватажок злочинного угруповання денис пушилін в Телеграм назвав визнання «перемогою» своєї республіки.

Раніше терористичні угруповання визнали росія та сирія.