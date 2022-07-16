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Ракурс
Рост Китая резко замедлился, что угрожает мировой экономике - Bloomberg

Рост Китая резко замедлился, что угрожает мировой экономике — Bloomberg

16 июл 2022, 20:29
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Економічне зростання Китаю різко уповільнилось, це призведе до негативних наслідків для світової економіки.



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Про це пише видання Bloomberg.

Зростання китайської економіки різко уповільнилось, показавши найнижчі показники з початку кризи COVID-19.

Очікується, що Китай вперше з 1998 року не досягне цільового показника річного росту ВВП.

В Китаї також назріває криза на ринку нерухомості. Цього тижня, громадяни десятків китайських міст припинили виплачувати іпотечні кредити через те, що забудовники не завершили будівництво їхніх будинків.

Зростання Китаю різко уповільнилось, це загрожує світовій економіці - Bloomberg

В країні також фіксується фактичне скорочення економічної активності у сфері послуг, внутрішніх перевезень, продажу автомобілів, а також рекордно зріс рівень безробіття серед молоді.

Зважаючи на те, що Китай є основним покупцем великого переліку сировинних товарів — від нафти до кукурудзи, то уповільнення економіки країни стане ударом по світовій економіці.

Економічний прогноз Китаю залишається невизначеним, оскільки в країні зростає кількість інфікування на коронавірусну інфекцію, і в деяких містах існує загроза повторного запровадження локдауна. Зростання китайської економіки в другій половині року залежатиме головним чином від того, наскільки швидко влада зможе взяти під контроль нові спалахи COVID-19.

Раніше The Wall Street Journal повідомляв, що китайські фірми збільшили обсяги продажу росії мікрочіпів, електронних компонентів і сировини військового призначення, які необхідні їй для продовження війни проти України.

Багато китайських продавців техніки продовжують вести справи з державою агресором попри контроль США. Згідно з даними митниці, протягом перших п’яти місяців 2022 року експорт оксиду алюмінію, який використовується для виготовлення зброї та аерокосмічної промисловості, у 400 разів перевищив показники минулого року.

У зв’язку з цим Міністерство торгівлі США додало п’ять китайських компаній до торгового чорного списку за нібито допомогу оборонній промисловості росії.

Источник: Ракурс


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