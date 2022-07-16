Рост Китая резко замедлился, что угрожает мировой экономике - Bloomberg

https://racurs.ua/n172749-rost-kitaya-rezko-zamedlilsya-chto-ugrojaet-mirovoy-ekonomike-bloomberg.html

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Економічне зростання Китаю різко уповільнилось, це призведе до негативних наслідків для світової економіки.

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Про це пише видання Bloomberg.

Зростання китайської економіки різко уповільнилось, показавши найнижчі показники з початку кризи COVID-19.

Очікується, що Китай вперше з 1998 року не досягне цільового показника річного росту ВВП.

В Китаї також назріває криза на ринку нерухомості. Цього тижня, громадяни десятків китайських міст припинили виплачувати іпотечні кредити через те, що забудовники не завершили будівництво їхніх будинків.

В країні також фіксується фактичне скорочення економічної активності у сфері послуг, внутрішніх перевезень, продажу автомобілів, а також рекордно зріс рівень безробіття серед молоді.

Зважаючи на те, що Китай є основним покупцем великого переліку сировинних товарів — від нафти до кукурудзи, то уповільнення економіки країни стане ударом по світовій економіці.

Економічний прогноз Китаю залишається невизначеним, оскільки в країні зростає кількість інфікування на коронавірусну інфекцію, і в деяких містах існує загроза повторного запровадження локдауна. Зростання китайської економіки в другій половині року залежатиме головним чином від того, наскільки швидко влада зможе взяти під контроль нові спалахи COVID-19.

Раніше The Wall Street Journal повідомляв, що китайські фірми збільшили обсяги продажу росії мікрочіпів, електронних компонентів і сировини військового призначення, які необхідні їй для продовження війни проти України.

Багато китайських продавців техніки продовжують вести справи з державою агресором попри контроль США. Згідно з даними митниці, протягом перших п’яти місяців 2022 року експорт оксиду алюмінію, який використовується для виготовлення зброї та аерокосмічної промисловості, у 400 разів перевищив показники минулого року.

У зв’язку з цим Міністерство торгівлі США додало п’ять китайських компаній до торгового чорного списку за нібито допомогу оборонній промисловості росії.