Разбитые магазины и автомобили, воронка посреди дороги - последствия ракетной атаки на Днепр

https://racurs.ua/n172748-razbitye-magaziny-i-avtomobili-voronka-posredi-dorogi-posledstviya-raketnoy-ataki-na-dnepr.html

Ракурс

Наслідки нової ракетної атаки на Дніпро — це розтрощені магазини, розбиті автівки, велика вирва посеред дороги.

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Окупанти увечері 15 липня вкотре обстріляли місто. Всього в цей бік летіло шість ракет: чотири з них були збиті, дві влучили по цілі. ЗМІ писали про удари в районі заводу «Південмаш», утім, пошкоджено й численні магазини.

На відео, яке зняв проект «Український свідок», продавчиня одного з них робить людям каву. Каже — обирайте: капучино, лате, ірландський віскі.

Внаслідок обстрілу було поранено понад 10 людей. Є загиблі.

Зараз міські посадовці обстежують будинки, шукають пошкодження від вибухової хвилі, потім ремонтуватимуть.

Проводимо заміри, дивимся на будинки, у якому вони стані та їхні покрівлі, після буде прийнято рішення по відновленню цих будинків, — повідомив «Суспільному» директор департаменту житлового господарства Владислав Грицай.

Ракетний удар зачепив і водогін: уся правобережна частина міста залишилася без води. Нині комунальники працюють над усуненням наслідків аварії.

«Ракурс» розповідав, що по обіді 16 липня над Дніпропетровською областю українська ППО збила одну з ракет. випущених з акваторії Каспійського моря.