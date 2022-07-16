Комиссию по узаконению выборов главы САП анонсировали, но кворум под вопросом

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Ракурс

В Офісі генерального прокурора все-таки анонсували засідання комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Воно відбудеться 19 липня.

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Голова комісії Катерина Коваль у коментарі «Суспільному» заявила, що попереднє оголошення, найімовірніше, видалили через те, що на той момент не було кворуму.

Члени комісії узгоджували дату, яка була б зручною для всіх. Крім цього, вона зазначила, що в комісії очікують на рішення суду щодо апеляції, яку Офіс генпрокурора подав на рішення про скасування порядку проведення конкурсу.

Оголошення було дане завчасно. На сьогодні немає кворуму. Є чотири представники від Верховної ради, два представники від Ради прокурорів, які погодилися прийняти у ньому участь. З деякими членами конкурсної комісії на сьогодні немає зв’язку. Засідання на сьогодні не скасовано. Ми маємо надію, що буде підтверджений кворум. Крім того, ми очікуємо, що 18 липня апеляційний суд скасує рішення Окружного адміністративного суду Києва. 19 липня ми поки плануємо засідання", — сказала Коваль.

Нагадаємо, що прозоре та чесне затвердження голови САП (вибори відбулися у грудні 2021 року) є однією з умов, без виконання яких Україна не зможе перейти на наступний етап свого євроінтеграційного шляху — узгодження початку переговорів про вступ.

Голова правління громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін звертає увагу, що цього тижня посли G7 вже нагадували владі про необхідність провести конкурс та повторювали, що це — найпростіша вимога на шляху України до ЄС.

Але найгірша частина ОП (і голова комісії Коваль) й далі продовжують робити з України посміховисько, — сказав Шабунін «Цензору».

Він додав, що навіть якщо оголошення знову з’явиться, це ще не означає, що засідання відбудеться.

В ОП залишається кілька сценаріїв, як далі підривати процес і ганьбити нас на весь світ. Наприклад, раніше апеляційний суд анонсував, що прийме своє рішення у справі до 18 липня, — розповів Шабунін.

Історія питання

Конкурсна комісія вже майже два роки не може обрати нового голову САП, причиною цього стали внутрішні конфлікти та імовірний «тиск влади». При цьому двох кандидатів на посади голови САП і заступника голови все-таки визначили

За балами головою САП має стати детектив НАБУ Олександр Клименко, а його заступником — прокурор Андрій Синюк. Але комісія ніяк не може затвердити фінальні результати.

Активісти звинувачують у затягуванні та зриві конкурсу членів комісії від Верховної Ради, яких нібито контролює заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Вони вважають, що Татаров намагається зірвати конкурс, тому що в ньому перемагає детектив НАБУ Олександр Клименко. Саме він керував слідством у справі ексдиректора «Укрбуду» Максима Микитася, в якій фігурував і Татаров.