Украина может ударить по американским системам HIMARS по российским объектам в оккупированном Крыму - ГУР

https://racurs.ua/n172746-ukraina-mojet-udarit-po-amerikanskim-sistemam-himars-po-rossiyskim-obektam-v-okkupirovannom.html

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Україна може використовувати системи HIMARS та MLRS M270 для ударів по території Криму. російські військові об'єкти в Криму та кораблі Чорноморського флоту рф є одними з цілей для України, які потрібно уражати за допомогою таких систем.

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Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький під час телемарафону.

На сьогоднішній день Кримський півострів став хабом переміщення всієї техніки та озброєння, що йде з Росії в південні райони нашої держави. Це, перш за все, скупчення військової техніки, боєприпасів та матеріалів, які зосереджуються в Криму, а потім прямують для забезпечення російських окупаційних військ, — зазначив Скібіцький.

За його словами, півострів став військовим хабом РФ, а отже, може стати метою РСЗВ.

Зараз HIMARS не добивають до Криму, але якщо Україні нададуть ракети з далекобійністю 300 км, це стане можливим.

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю західних ЗМІ повідомив, що Київ прагне отримати далекобійні системи РСЗО, оскільки підрозділи ЗСУ гарно і швидко опановують інші системи.